В Поволжье осудили семерых планировавших теракты в городах России сторонников ИГ

Суд в Приволжском федеральном округе приговорил семерых человек к срокам от 12 до 16 лет за подготовку терактов в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, сообщил Интерфакс.

Фаруха Джумаева и Равшана Каримова приговорили к 16 годам, а Камила и Казима Абдулажановых, Ильхома Кадыралиева, Аброрбека Карим-Ахунова и Наманджона Хурулбаева к 12. По словам следователей, они все являются сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Мужчин задержали в феврале 2016 года. По версии следствия, Камил Абдулажанов организовал группу сторонников ИГ, он также спонсировал одного из террористов, лечившегося в Турции после ранения в Сирии.

Боевик, по версии следствия, являлся главным действующим лицом, инициатором терактов, уточняли «Аргументы и факты».