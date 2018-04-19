«Давайте просто еще какое-то время подождем»: Кремль – о неудавшейся блокировке Telegram

В Кремле не считают, что Роскомнадзор дискредитировал себя неудачами в блокировке мессенджера Telegram. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Понятно, что для исполнения закона нужно время, вполне также можно согласиться и понять, что это (блокировка мессенджера – ред.) не вопрос одного дня. Давайте просто еще какое-то время подождем», — заявил Песков журналистам.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора заблокировать доступ к мессенджеру Telegram. С 16 апреля началась процедура блокировки мессенджера.

Вместе с ним заблокированными оказались около 20 миллионов IP-адресов облачных сервисов Google и Amazon, которые мессенджер использует для обхода блокировок. При этом Telegram продолжает работать без прокси и VPN у большинства российских пользователей.

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От действий Роскомнадзора пострадал и ряд российских компаний, сайты которых перестали работать.​ Советник президента по делам интернета Герман Клименко заявил, что «наверное, действительно бы имело смысл за Роскомнадзор извиниться за эту сложную историю».