Владимир Путин подписал введение новой меры пресечения в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому в стране появится новая мера пресечения — запрет на определенные действия. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уголовно-процессуальный кодекс дополняется статьей 105.1, по которой подозреваемому или обвиняемому, по решению суда, может быть запрещено выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает.

Кроме того, ему может быть запрещено находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них.

Под запрет попадает и общение с определенными лицами, а также отправление и получение почтово-телеграфных сообщений и использование средств связи и интернета.

При этом отмечается, что подозреваемый или обвиняемый не может быть ограничен в праве использования телефона для вызова скорой помощи, сотрудников правоохранительных органов, МЧС, а также для общения со следователем. О каждом таком звонке он информирует контролирующий орган.

Суд может запретить управлять автомобилем, если совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Запрет определенных действий может быть избран в любой момент производства по уголовному делу. Суд может применять как отдельные запреты из этого списка, так и все сразу. Запрет определенных действий сможет применяться вместе с другими мерами пресечения — домашним арестом или залогом. В случае нарушения запретов подозреваемому или обвиняемому мера пресечения может быть заменена на более строгую.