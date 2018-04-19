В Ставрополе арестовали планировавшего поджечь школу и взорвать детский сад мужчину

Суд в Ставрополе арестовал местного жителя Максима Панченко на два месяца по подозрению к подготовке поджога школы и детского сада в краевом центре. Об этом сообщил «Коммерсант».

Мужчину арестовали 14 апреля, у подозреваемого могли быть сообщники. Личность этих людей сейчас устанавливаются, отмечает издание. По информации газеты, Панченко родился в Карачаево-Черкесии, в 2014 году окончил одну из школ Ставрополя, куда переехала его семья.

«Уже после окончания школы увлекся исламом. Через различные группы в социальных сетях попал под влияние сверстников, проповедовавших идеи джихада и призывавших к участию в боевых действиях в Сирии», — говорится в публикации «Коммерсанта».

Ранее о задержании нескольких граждан Средней Азии в Санкт-Петербурге сообщили в региональном Следственном комитете. По версии следствия, молодые люди прилетали в Россию, чтобы попасть в тренировочный лагерь террористической организации.