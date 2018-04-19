Активисты «Гринпис» принесли к офису торговой сети X5 Retail Group огромный пакет с пакетами. Фото

Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»

Активисты «Гринпис России» принесли к офису крупнейшей торговой сети X5 Retail Group двухметровый полиэтиленовый пакет, наполненный использованными пакетами из магазинов сети: «Пятёрочки», «Перекрёстка» и «Карусели».

«Ко Дню Земли 22 апреля Гринпис России подвёл итоги премии за вклад ретейлеров в борьбу с пластиковым загрязнением. Антипремию Гринпис России получил X5 Retail Group как крупнейший в нашей стране ретейлер, который вносит наибольший вклад в загрязнение России пластиковыми пакетами»», — объясняют экологи.

Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»

По словам руководителя проекта «Ноль отходов» Дмитрия Артамонова, одноразовый пластиковый пакет — самый продаваемый товар в российских супермаркетах. «Миллиарды пакетов, распространяемые „Пятёрочкой“, „Перекрёстком“ и „Каруселью“, пополняют свалки, разлагаться на которых они будут сотни лет. Мы считаем, что Х5 Retail Group как лидер рынка должен взять на себя ответственность за будущее продаваемой упаковки и отказаться от одноразовых пакетов, как это уже сделали многие крупные европейские сети», — говорит Артамонов.

Международный День Земли 22 апреля посвящён в этом году проблеме пластикового загрязнения. Гринпис как часть движения #BreakFreeFromPlastic призывает людей присоединиться к акции «Миллион действий за планету»: подтолкнуть локальный бизнес, супермаркеты, рестораны и корпорации к отказу от одноразового пластика. К международному движению присоединились уже больше миллиона человек.

В ноябре Гринпис России запустил кампанию «Пакет? — Спасибо, нет!» и призвал супермаркеты отказаться от одноразовых пластиковых пакетов, заменив их многоразовыми альтернативами (сумки из ткани, плотного пластика, экомешочки). Обращение к крупнейшим ретейлерам поддержали более 90 тысяч человек.

​​​​​​С момента старта кампании от раздачи бесплатных пластиковых пакетов уже отказались «Ашан», «СПАР Миддл Волга» и «Вкусвилл».