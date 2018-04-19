Глава Серпуховского района рассказал об угрозах от ФСБ и администрации президента. Запись разговора опубликована на YouTube

Александр Шестун. Кадр Youtube

Глава Серпуховского района Александр Шестун рассказал о якобы поступивших угрозах «переехать его катком» (административным — Ред.) и завести на него уголовные дела, если он не уйдет в отставку и не откажется от участия в предстоящих выборах. Обращение к президенту России опубликовано на YouTube-канале главы района.

Шестун утверждает, что на него и на его семью оказывается давление из-за того, что власти Серпуховского района согласовывают митинги за закрытие мусорного полигона «Лесная», а местная дума накануне приняла закон о прямых выборах главы района, хотя по всей Московской области руководителей районов назначает губернатор Андрей Воробьев.

Одним из примеров давления, по его словам, является дело об изъятии участка, на котором построен его дом. Как утверждает Шестун, угрозы якобы поступали от главы управления «К» ФСБ (финансовая разведка и курирование администрации президента) Ивана Ткачева, начальника Управления президента России по внутренней политике Андрея Ярина и зампредседателя правительства Подмосковья Михаила Кузнецова.

Шестун публикует записи разговоров, на которых некие мужчины предлагают ему решить проблемы с делом взамен на подписание документа об отставке. Если же Шестун откажется это сделать, то на него заведут «заказные дела».

Читайте также Мусора приехали… Администрация Московской области переводит тему отходов в уголовную плоскость

«Решается проблема, суд умирает, это все решается. Здесь ты спокойной сидишь, спокойно к сентябрю уходишь в отставочку», — говорит мужской голос.

Другой мужской голос, уверяет, что давление на Шестуна будет «по всем фронтам»: следствие, прокуратура, суд.

«Все будут давить, искать возможности, чтобы тебя заколбасить», — говорит голос на записи.

Скриншот с видео, опубликованного на канале А. Шестуна

Кроме того, мужчины приводят в пример тех представителей власти, которые якобы отказались сотрудничать с ними, среди них были главы Удмуртии, Марий Эл, Сахалина и Владивостока.

Пресс-секретарь главы Серпуховского района Влада Русина рассказала «Новой», что один из разговоров с записи состоялся в апреле, перед крупным митингом, другой — в марте. Также в видео вставлены записи разговоров, имевших место около полугода назад.

«Новая газета» обратилась за комментарием в Управление президента по внутренней политике по поводу подлинности разговоров, предоставленных Шестуном.

Ранее Шестун уже сообщал о давлении на него из администрации губернатора Московской области Андрея Воробьева, в частности от Кузнецова. Он связывал это с тем, что власти требовали не согласовывать митинг против свалки «Лесная» в Серпуховском районе. До этого в администрации района прошел уже второй обыск за последнее время, сотрудники ФСБ изъяли документы 2007-2008 годов.

Напомним, в Серпуховском районе находится мусорный полигон «Лесная». С 2013 года этот полигон решено было закрыть, однако в 2017 году полигон был исключен из списка под закрытие. На него свозится мусор из Москвы. Ситуация обострились после ситуации в Волоколамске, где местные жители выступили за закрытие полигона «Ядрово».