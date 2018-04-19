В Белоруссии одобрили проект закона об обязательной идентификации пользователей сайтов

Парламент в Белоруссии одобрил проект закона об обязательной идентификации пользователей сайтов, а также комментаторов на интернет-форумах. Об этом сообщает TUT.BY.

В тексте документа сказано, что идентификация будет проходить с помощью SMS-сообщений, а форумы обяжут модерировать. Более того, прописаны возможности блокировки соцсетей и интернет-ресурсов без решения суда.

«Идентификация сегодня существует у многих владельцев интернет-ресурсов, и это не вызывает возмущения… Если потребитель и те участники социальных сетей, электронного пространства априори не будут соблюдать законодательную базу и будут уходить в какое-то другое пространство, я не вижу ничего страшного», — сказал министр информации Белоруссии Александр Карлюкевич.

Изменения должны коснуться и СМИ. Сетевые издания получат добровольную возможность зарегистрироваться как СМИ. Без этой регистрации сотрудники интернет-редакций не будут считаться журналистами и не смогут пользоваться теме же правами, что и их коллеги с ТВ, радио, газет и журналов.

По мнению, Карлюкевича предлагаемые изменения нужны для «гармонизации белорусского законодательства с законодательством России и Казахстана». Кроме того, министр добавил, что в стране следят за ситуацией с Telegram в России.