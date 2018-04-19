Суд оставил под стражей троих фигурантов дела «Нового величия», обвиняемых в создании экстремистского сообщества

Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы троих активистов движения «Новое величие» — Петра Карамзина, Марии Дубовик и Анны Павликовой. Активисты обжаловали решение Дорогомиловского районного суда о заключении под стражу. Адвокаты ходатайствовали о о назначении активистам домашнего ареста.

«Я совершил самую большую ошибку в своей жизни — попал в группу, которая нарушала закон», — сказал в суде Карамзин.

Адвокат Марии Дубовик уже заявил о том, что намерен обжаловать решение суда в кассационной инстанции.

16 марта Дорогомиловский районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца девять активистов движения «Новое величие». В числе арестованных есть несовершеннолетняя девушка и лидер движения Руслан Костыленков. Активистов обвиняют по статье 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества).

Накануне решения Дорогомиловского суда у активистов дома прошли обыски, на которых присутствовали сотрудники ФСБ. В сети появилось видео допроса Костыленкова, на котором он говорит, что задержан за создание организации «Новое величие». «Цель организации была установление порядка на территории РФ, организации трибунала над членами правящей верхушки, отмена действующих законов и Конституции. <…> Планировали организовывать митинги, делать акции прямого действия против сотрудников правоохранительных органов. <…> Для этого мы выезжали на тренировки по стрельбе и по киданию «коктейля Молотова». Члены группировки сообщили, что придерживаются ультраправых взглядов.

По данным «ОВД-инфо», обвинение против активистов «Нового величия» построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках «оперативного внедрения». Ключевым свидетелем обвинения является Александр Константинов, представившийся как «Руслан Д». В своих показаниях он признал, что участвовал в объединении для «последующей идентификации участников», знакомства с документами и получения значимой информации для передачи правоохранительным органам. Согласно показаниям лидера движения Руслана Костыленкова, именно «Руслан Д» арендовал группе помещение, обеспечивал ее финансово и стал автором устава группы.