«Пусть они посмотрят в глаза близким погибших в теракте». Спикер Заксобрания Петербурга обратился к пользователям Telegram, не удалившим мессенджер

Спикер Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, комментируя блокировку мессенджера Telegram в России, предложил гражданам, продолжающим им пользоваться «посмотреть в глаза» родственникам жертв теракта в Петербурге.

«Пусть они посмотрят в глаза родным и близким погибших в апрельском теракте в прошлом году. Пусть посмотрят в глаза и послушают, чего им скажут», — цитирует спикера издание «78.ru».

Макаров уверен: безопасность — превыше всего. Если человеку нечего скрывать, то он спокойно переживет блокировку. «Не надо делать мину, мол, ограничивают чьи-то права», — продолжил парламентарий.

Спикер заявил, что мессенджер Telegram использовался при подготовке теракта в петербургском метро. Ранее похожие заявление в связи с этим терактом делали и спецслужбы.

С этого аргумента началось преследование Telegram в России. Напомним, блокировку мессенджера сейчас по требованию Роскомнадзора должны обеспечивать российские провайдеры. В выгрузку к блокировке определены миллионы IP-адресов, при этом сам месенджер продолжает работать, а многие официальные лица продолжают им пользоваться до сих пор. Однако из-за веерной блокировки проблемы испытывают множество других сайтов и организаций: в их числе ритейл, бансковская сфера, средства связи, инернет-сайты. Разблокировка пострадавших сервисов «может занять годы», считают юристы, компетентные в сфере интернет-блокировок (см. комментарий для «Новой газеты»).

Ведомство ссылается на решение Таганского суда Москвы от 13 апреля, постановившего Telegram к блокировке. Урон, наносимый деятельностью Роскомнадзора интернет-отрасли, позволяет экспертам утверждать: исполнение трактуемого таким образом российского законодательства угрожает развитию интернета в стране.

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спецслужбы против телеграм В октябре 2017 года ФСБ запросила у администрации Telegram ключи для дешифровки сообщений телефонов, связанных с предполагаемыми организаторами теракта в петербургском метро. Отказ мессенджера ответить на этот запрос послужил причиной штрафа в 800 тысяч рублей по решению Мещанского районного суда. В комментарии «Новой газете» адвокат «Агоры» Рамиль Ахметгалиев, представлявшей интересы Telegram в деле против ФСБ, заявил об «отсутствии законной цели запроса ФСБ к Telegram». Основатель Telegram Павел Дуров отметил, что блокировка мессенджера никак не поможет снизить террористическую угрозу: «экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи — в других мессенджерах, либо через VPN». Само требование ФСБ предоставить ключи дешифрования сообщений пользователей, по словам Дурова, невозможно технически и противоречит Конституции России.

Напомним, результате взрыва в петербургском метро 3 апреля 2017 года погибли 16 человек (один из них — террорист-смертник), еще около 50 получили ранения. По официальной версии, исполнитель теракта — Акбаржон Джалилов, уроженец Киргизии, получивший российское гражданство в 2011 году.

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Юлия Щербакова