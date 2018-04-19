На Кубе сменился лидер: Рауль Кастро ушел в отставку

Парламент кубы утвердил бывшего первого зампредседателя Госсовета Мигеля Диас-Канеля на должность главы Госсовета. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на заявление парламента.

Диас-Канель стал первым лидером страны не из семьи Кастро, которая пришла к власти после революции 1959 года. Рауль Кастро сложил с себя полномочия главы Госсовета, но остался главой Компартии Кубы.

Выборы руководителя совет страны планировал провести в феврале 2018 года, однако решение было отложено в декабре 2017 года из-за борьбы с последствиями от урагана «Ирма», который бушевал в сентябре 2017 года.

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До этого Мигель Диас-Канель с 2013 года был зампредседателя Государственного совета Кубы, куда он перешел с должности министра образования. До этого страной с 2006 года руководил Рауль Кастро, а до 2006 года Кубу возглавлял Фидель Кастро.