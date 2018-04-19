СК отказался возбуждать дело после жалоб на пытки антифашиста Филинкова

В Следственном комитете отказались возбуждать уголовное дело по жалобе антифашиста Виктора Филинкова, задержанного по подозрению в участие террористической организации «Сеть», об этом РБК сообщила «Зона права».

По итогам проверки в СК заявили, что не нашли доказательств совершения преступных действий: применение к Филинкову электрошокера было обоснованным, так как он пытался бежать из движущейся машины.

Кроме того, Филенков не сразу сообщил о противоправных действиях сотрудников ФСБ, а побоях известно со слов самого задержанного, адвокаты и жены, которая узнала о нанесении ударов от адвоката, заявили в СК.

В Следственном комитете отметили, что действия сотрудников ФСБ «не повлекли существенного нарушения прав и законных интересов Филенкова».

О пытках Филинкова рассказал 27 января. По его словам, в избиении участвовали не менее пяти человек, одного из них звали Бондарев Константин. Задержанный утверждает, что Бондарев совершил «не менее десяти ударов ладонью» по голове, причем удары приходились по затылку, отчего активист несколько раз ударялся лицом

Адвокат Виталий Черкасов и члены ОНК зафиксировали на теле Филинкова многочисленные ожоги и гематомы, большей частью в области левого бедра, а также на груди.

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Филинков арестован по делу о «террористическом сообществе „Сеть“». По данным ФСБ, эта организация планировала устроить взрывы во время выборов президента и Чемпионата мира по футболу.

По этому делу также арестованы Егор Зорин, Илья Шакурский, Василий Куксов, Дмитрий Пчелинцев, Андрей Чернов, Арман Сагынбаев, Игорь Шишкин и Юлий Бояршинов.