Роскомнадзор заблокировал IP-адреса облачного хостинга Microsoft

В реестр запрещенных сайтов попали несколько тысяч IP-адресов облачной платформы Azure, которая принадлежит Microsoft. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на неофициальную копию реестра, которую Роскомнадзор направляет провайдерам.

Речь идет о блокировке подсети 51.136.0.0/15, в которую входит 131 тысяча IP-адресов. При этом 32 тыс. адресов их этого диапазона входят в подсеть 51.136.0.0/17, которая принадлежит Azure. Остальные адреса из включенной в реестр подсети также относятся к Microsoft. Также Роскомнадзор включил в реестр подсеть 178.63.0.0/16, относящуюся к популярному хостинг-провайдеру Hetzner.

Напомним, после того, как суд вынес решение о блокировке Telegram, Роскомнадзор внес в черный список более 20 миллионов IP-адресов крупных хостинг-провайдеров — Google, Amazon и Digital Ocean. Однако в результате пострадали не связанные с Telegram ресурсы. Сам Telegram продолжает работать у большинства российских пользователей.