В Центробанке рассказали о попытках россиян заработать на скачке курса рубля

На прошлой неделе, когда курс рубля резко упал, россияне конвертировали свои долларовые сбережения в национальную валюту. Такую информацию Центробанку предоставили крупные банки России, рассказала первый зампред регулятора Ксения Юдаева. Она, передают информагентства, выступала на сессии по таргетированию инфляции в рамках весенней сессии МВФ и Всемирного банка.

По словам Юдаевой, масштабы продажи валюты не были значительными. «Это не какие-то огромные масштабы, сейчас вообще все чистые покупки и чистые продажи валюты по сравнению с пиками 2014–2015 годов — это мизер, там больше слов, чем дела», — приводит ее слова ТАСС.

Зампред ЦБ отметила, что причина такого поведения может крыться и в политической ситуации: россияне могли опасаться заморозки своих сбережений из-за санкций. При этом Юдаева не исключила и намеренных попыток заработать на падении курса.

«В принципе граждане уже привыкли к „перелетам“ и могли по курсу прошлого вторника пойти и поменять обратно — выиграли на настоящий момент. У нас граждане уже в разные стороны пытаются циркулировать на валютном рынке», — сказала она.

Напомним, доллар и евро существенно выросли по отношению к рублю после того, как американский Минфин ввел санкции против крупных российских бизнесменов и их фирм. Это произошло 6 апреля. Уже 11 апреля на Московской бирже курс евро достиг 80 руб., а доллара — больше 64 руб. Позднее, когда президент США Дональд Трамп отложил введение новых антироссийских санкций, доллар и евро потеряли по одному рублю.