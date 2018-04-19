В Забайкалье на трассе застряли фуры с сотней лошадей. 4 уже погибли, 30 беременны

Более сотни лошадей, которых незаконно перевозят из Забайкальского края в Казахстан, могут погибнуть, если в ближайшее время им не окажут помощь. Животные уже третьи сутки стоят под Читой. Лошади мучаются без воды и еды, четыре лошади уже погибли. Об этом «Новой газете» рассказал журналист местной газеты «Вечорка» Егор Захаров.

Фото: Егор Захаров, «Вечорка»

«В грузовиках находятся более 30 жеребых кобыл. Стресс может спровоцировать преждевременные роды, а жажда — выкидыши. Если жеребята родятся, то молока обезвоженные матери им дать не смогут, а другие кони из-за тесноты затопчут новорожденных. Напоить коней в грузовиках нельзя, потому что измученные животные кинутся к воде, покалечат друг друга и людей. Если животных в ближайшие часы не выпустят в подходящем месте, они погибнут», — сообщил он.

По словам Захарова, гражданин Казахстана Мурат Абдирахимов приобрел 118 голов коней в Могойтуйском районе Забайкальского края, чтобы увезти их на родину и затем продать на мясо. Документов на лошадей, по словам собеседника, у этого гражданина нет.

Животных перевозят в четырех фурах. В населенном пункте Агинское одна из фур ушла вперед. В случае задержания ее водитель должен был предупредить напарников, чтобы спасти большую часть груза. Вопреки ожиданиям, фура беспрепятственно проехала пост ГИБДД, однако следующие три фуры были задержаны.

Гражданин Казахстана Мурат Абдирахимов. Фото: Егор Захаров, «Вечорка»

Главный ветврач Агинского района Алексей Монсонов подтвердил «Вечорке», что фуры были остановлены и на лошадей отсутствовали документы. «Полицейские вызвали ветеринарного инспектора, который в таких случаях подписывает постановление. Документ требует, чтобы животных вернули к месту отправки, то есть в Могойтуйский район, и провели там необходимые процедуры карантинирования», — сказал он. По словам Захарова, постановление не было составлено.

После этого гражданина Казахстана отвезли в Могойтуйский район. Там в отделении полиции с него взяли показания как с потерпевшего. Он рассказал, что стал жертвой преступления: якобы посредник, некий Булат, который помогал ему приобретать животных, пообещал оформить документы, однако после получения денег скрылся.

На видео, которое утром 19 апреля снял главный редактор «Вечорки» Владимир Праницкий-Кантемир, гражданин Казахстана утверждает, что документы на лошадей были оформлены незаконно людьми, чьи имена совпадают с именами главного ветврача и ветеринарного инспектора Агинского района. По словам Захарова, именно благодаря взятке «правонарушения не зафиксировали» и из отдела полиции Абдирахимов поехал дальше, в сторону Читы.

На видео Абдирахимов говорит, что боится возвращаться в Могойтуйский район, так как опасается за свою жизнь. Якобы на стоянке он сказал, что не хочет грузить лошадей в фуры без документов, тогда Булат пообещал убить его. «На стоянке он силой забрал у меня 200 тысяч, а еще 500 тысяч вытащил из кармана», — сказал он.

В заявлении Минсельхоза Забайкальского края говорится, что по данному факту назначена служебная проверка, «устанавливается собственник лошадей. В настоящее время ветеринарные инспекторы занимаются организацией отправки животных в Могойтуйский район, где они будут поставлены на карантин».

По словам источника Захарова, Абдирахимов известен тем, что скупает ворованных лошадей. «Вечорка» отмечает, что в Забайкалье такие случаи, когда лошадей по поддельным документам перевозят в Казахстан, происходят регулярно. В этом им якобы помогают местные конокрады и подкупленные сотрудники полиции и ветслужб.