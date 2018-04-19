Провайдеров обязали хранить весь трафик пользователей в течение 30 суток по «закону Яровой»

Правительство утвердило сроки хранения данных по «закону Яровой». С 1 октября операторы связи должны хранить весь трафик пользователей в течение 30 суток, говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В течение 30 дней должна храниться переписка и другой пользовательский контент. Хранить переговоры и текстовые сообщения абонентов, согласно документу, необходимо шесть месяцев. По истечении шести месяцев они должны автоматически удаляться.

По согласованию с ФСБ, оператор может хранить сообщения своих пользователей на ресурсах других операторов. Ежегодно в течение пяти лет оператор должен увеличивать емкость системы хранения данных на 15%. Хранить телефонные переговоры и текстовые сообщения (смс) провайдеров обязывают с 1 июля, а пользовательский интернет-трафик — с 1 октября.

«Антитеррористические» поправки депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова были приняты летом 2016 года. Закон вступит в силу 1 июля 2018 года. Документы позволяют МВД запрашивать у операторов информацию о клиентах, а ФСБ — требовать от соцсетей и мессенджеров ключи шифрования.