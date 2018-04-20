РБК: возможной причиной блокировки Telegram стали планы Дурова запустить криптовалюту

ФСБ потребовали заблокировать Telegram в России, так как служба опасалась последствий запуска бизнесменом Павлом Дуровым криптовалюты Gram на основе мессенджера. Об этом сообщили РБК со ссылкой на письмо от представителя ФСБ Романа Антипкина.

«Коллеги, да история вообще не про это, как вы не понимаете! История не про ключи и терроризм (…). Паша Дуров решил стать новым Мавроди. Запустив свою крипту, мы в России получим полностью неконтролируемую финансовую систему. (…) Это угроза безопасности страны (…). Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через Пашину крипту, а он будет говорить: “Я ни при чем, запретите слова, их используют террористы”», — говорится в письме

Подлинность письма подтвердили три источника РБК, однако сам Антипкин заявил, что «все врут», и он не понимает, о чем идет речь, и от дальнейших комментариев отказался. РБК также направили запрос в ФСБ. При этом собеседники издания, утверждают, что Антипкин не раз представлял 12-центр ФСБ на различных мероприятиях, в том числе и по реализации «закона Яровой».

Напомним, о планах Дурова запустить на базе мессенджера собственную блокчейн-платформу «третьего поколения» Telegram Open Network, которая позволит производить платежи внутри Telegram стало известно в начале января.

Платежи в этой системе, по задумке Дурова, будут проходить в собственной криптовалютю Gram и фиатной валюте. Запуск платформы будет осуществлен за счет проведения первичного размещения токенов (ICO). В начале 2018 года структуры Telegram провели два закрытых раунда ICO суммарно собрав от инвесторов $1,7 млрд.

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Однако 13 апреля Таганский суд Москвы принял решение о блокировке Telegram по требованию Роскомнадзора. 16 апреля ведомство начало блокировать работу мессенджера. При этом благодаря сервисам VPN и усилиям команды Telegram мессенджер остается доступным пользователям.