Блогер Илья Варламов объявил о планах пойти на выборы мэра Москвы

Блогер Илья Варламов объявил, что собирается выставить свою кандидатуру на выборах мэра Москвы, для этого он составил программу развития города. Об этом Варламов рассказал в своем видеообращении.

«Выборы — это возможность донести свои идеи, а идеи у нас есть (…) идеи “радикального урбанизма” в массы», — сказала Варламов.

В своей программе Варламов предложил сделать территорию Кремля туристической, как в европейских городах, где существует исторический пешеходный центр, так как это большой потенциал для развития бизнеса. Кроме того, он выступил за перекраску Кремля в белый цвет.

Варламов также настаивает на исправлении «ошибок градостроения прошлого»: сноса памятнику Петра 1 на Красном Октябре, выкуп и снос «уродливых торговых центров». Он также готов разработать программу по «возвращению крыш и подвалов людям».

Более того, Варламов настаивает на расширение полномочий местных муниципальных депутатов, а также создания департамента пешехода, создание велоструктуры и платного въезда в Москву.

Ранее муниципальный депутат Илья Яшин заявил, что зарегистрирует себя в качестве кандидата в мэры Москвы на предстоящих выборах. По словам Яшина, он пошел на выборы, чтобы остановить Собянина и «Единую Россию», а также «изменить систему и развернуть город лицом у к людям».

Читайте также Три+два. Три возможных кандидата на пост мэра Москвы пока не могут договориться о системе праймериз

Напомним, выборы мэра пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Новый мэр столицы будет избран сроком на пять лет. Среди потенциальных кандидатов СМИ называют действующего мэра Сергея Собянина, политиков Дмитрия Гудкова, Сергея Митрохина и других.

Предыдущие выборы состоялись в сентябре 2013 года. Тогда явка составила 32,03 %, второе место занял оппозиционер Алексей Навальный. Он набрал 27,24%. Собянин, чтобы принять участие в выборах, попросил о досрочной отставки. Президент России Владимир Путин подписал ее, а потом назначил Собянина исполняющим обязанности.