«Коммерсант»: бизнесмен Пригожин финансирует соцопросы и исследования в Африке

Россия запустила «африканский проект», в рамках которого в странах Африки, где должны пройти выборы в ближайшие два года, проходит мониторинг социально-политической ситуации и социологические опросы. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По информации газеты, этот проект финансирует бизнесмен Евгений Пригожин, которого в СМИ называют «поваром президента России Владимира Путина».

«Подразумевается, что проект долгосрочный, примерно на два года. Ситуация в странах Африки нестабильная, выборы могут назначить неожиданно», — сказал собеседник газеты.

Среди стран, в которых работа уже ведется, источники называет ЮАР, Мадагаскар и Кения. Толкьо в этом году выборы пройдут в 14 странах, среди них Ливия, Зимбабве, Чад. В основном там работают специалисты из Санкт-Петербурга, которые «стараются не афишировать свою работу».

Ранее власти США в рамках расследования дела о вмешательстве России в выборы президента предъявили обвинения 13 российским гражданам, в числе которых бизнесмен Евгений Пригожин и связанные с ним организации «Агентство интернет-исследований», которую известна как «фабрика троллей».

Впервые об «Агентстве интернет-исследований» сообщила «Новая газета». Его сотрудники оставляют посты и комментарии в соцсетях и СМИ, формируя определенное общественное мнение.

Более того, Пригожин вместе с политиком Николаем Цукановым в рамках проекта проводил мониторинг социально-политической ситуации в регионах округа, асоциальных сетей и СМИ, а также создавал фокус-группы.