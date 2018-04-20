ВЦИОМ рассказал о падении рейтинга доверия Путину через месяц после выборов

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину через месяц после выборов упал на 7%, то есть с 55,3% до 48,4%. Такие цифры приводятся в исследовании на сайте ВЦИОМ.

Согласно данным, падение началось в первую неделю после выборов: на 2,3%. Потом к 8 апреля доверие снизилось еще на 2% до 49,3%.

При этом к министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру обороны Сергею Шойгу, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, а также к премьер-министру страны Дмитрию Медведеву доверие выросло, но не значительно.

Ранее телеканал «Дождь» сообщал, что член Высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов на закрытой встрече на форуме «Молодой гвардии» объявил о риске распада патриотической коалиции вокруг Путина. С начала апреля рейтинг партии упал с 53% до 47%, отмечал «Дождь». В пресс-службе партии содержание его выступления назвали «частным мнением одного политолога».