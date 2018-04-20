Король Свазиленда переименовал страну в Королевство Исватини

В Африке король Мсвати Третий решил переименовать Свазиленд, которым он управляет, в Королевство Исватини. Об этом сообщила газета The Guardian.

«Африканские страны при обретении независимости возвращались к своим старым названиям, которые они использовали до колонизации. С этих пор страна будет официально называться Королевством Исватини», — заявил король.

Заявление было сделано во время празднования юбилея по случаю 50-летия независимости страны от протектората Великобритании. Название «Исватини» означает «земля народа свази».

Напомним, некоторые африканские страны также меняли названия после обретения независимости, среди них Родезия, которая получила название Зимбабве, Ньясаленд — Малави, Бечуаналенд — Ботсвана. Решение о смене названия обсуждалось в Свазиленде с 2015 года.