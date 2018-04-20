Правительство одобрило увеличение пошлины за загранпаспорт до 5 тысяч рублей

Кабинет министров одобрил проект закона об увеличении пошлин за выдачу загранпаспорта нового поколения, регистрацию транспортных средств и получение водительского удостоверения. Об этом говорится на сайте правительства.

«Предлагаемое увеличение размеров государственных пошлин позволит частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения, содержащих электронные носители информации», — говорится в документе.

Согласно поправкам, стоимость пошлина на водительские права вырастет с 2000 до 3000 рублей, свидетельство о регистрации машины — с 500 до 1500 рублей.

Пошлина на загранпаспорт повысится с 3500 до 5000 рублей, за такой же загранпаспорт для ребенка младше 14 лет — с 1500 до 2500 рублей.

Инициатором внесения поправок в налоговый кодекс стало МВД. В министерстве заявляли, что стоимость изготовления загранпаспорта с электронным носителем информации (чипом) ежегодно увеличивается более чем на 10%.