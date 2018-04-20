Роскомнадзор заблокировал 18 VPN и прокси-сервисов

На территории России заблокировали 18 VPN и прокси-сервисов, предоставлявших доступ к мессенджеру Telegram. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Однако в ведомстве не уточнили, какие именно VPN и прокси-серверы заблокировали.

При этом в Роскомнадзоре пожаловались на DDoS-атаки из-за рубежа. «Все атаки были успешно отражены», — рассказали в ведомстве, добавив что работают над улучшением мер по защите от вмешательства.

Ранее Роскомнадзор начал рассылать владельцам прокси-серверов уведомления о предстоящих блокировках под предлогом того, что таким образом происходят «призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности. Об блокировке одной из VPN-нод под предлогом экстремизма рассказал IT-консультант Владислав Здольников.

Более того, в реестр запрещенных сайтов попали несколько тысяч IP-адресов облачной платформы Azure, которая принадлежит Microsoft. Роскомнадзор также внес в черный список более 20 миллионов IP-адресов крупных хостинг-провайдеров — Google, Amazon и Digital Ocean. В результате пострадали не связанные с Telegram ресурсы.

При этом Telegram продолжает работать у большинства российских пользователей.