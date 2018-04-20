ВВС США начали подготовку создания гиперзвуковой ракеты за 928 млн долларов

Военно-воздушные силы США заключили контракт с компанией Lockheed Martin на проектирование и создание прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты, стоимость договора может достигать до 928 млн долларов. Об этом сообщило издание Defense News.

По информации The Independent, ракета должна быть в пять раз быстрее скорости звука. Ее создание обусловлено задаче США — создать звуковое оружие. Причем прототип звукового оружия Вашингтон планирует создать уже к 2023 году.

О заключении контракта стало известно спустя месяц после выступления в Сенате главы Стратегического командования США генерал Джон Хитенс, который пожаловался, что США «не хватает защиты» от гиперзвуковых ракет, Китая и России в том числе.

При этом заседание прошло спустя несколько дней после обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Тогда глава государства рассказал о ракетном комплексе «Авангард» с крылатым маневрирующим блоком, а также о ходе новых стратегически важных разработок ядерного (МБР «Сармат») и гиперзвукового (ракета «Кинжал») оружия.