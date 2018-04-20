Пользователи Google Maps переименовали Роскомнадзор в Роскомпозор и «закрыли навсегда»

Пользователи сервиса Google Maps переименовали Роскомнадзор на Китайгородском проезде в Москве в Роскомпозор и вместо часов работы указали: «Закрыто навсегда». Атаке подверглись и другие представительства учреждения. На это обратила внимание «Медуза».

Описание Роскомнадзора на сервисе Google Maps

Пользователи изменили и описание ведомства на «гей-бар» и «психоневрологический диспансер», однако утром в пятницу вновь появилось указание, что Роскомнадзор это «Государственное учреждение».

Кроме того, пользователи оставили ведомству десятки негативных отзывов, что позволило снизить рейтинг учреждения до 1,2 из 5. Также они разместили коллаж, на котором люди, похожие на террористов, позируют с оружием на фоне флага с логотипом мессенджера Telegram, фото обложки книги «Что такое терроризм» и видео с кошкой.

Ранее уже были атаки на страницы Госдумы и «Единой России» в соцсети «ВКонтакте». Пользователи соцсети оставляли десятки тысяч комментариев, в которых требовали не блокировать Telegram.

Роскомнадзор начал блокировать мессенджер 16 апреля, после решения Таганского райсуда Москвы. С тех пор были заблокированы 20 млн IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров. Работа многих сайтов, которые не связаны с мессенджером, встала. При этом сам Telegram продолжает работать.