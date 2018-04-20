СК уточнил число погибших при пожаре в «Зимней вишне»

При пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек, а не 64, как сообщалось ранее. Об этом свидетельствуют результаты генетических экспертиз и проверки обращений о пропавших без вести, объявил Следственный комитет (СК) России.

«Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре — их 60», — говорится в сообщении СК.

Экспертам удалось опознать всех погибших. Ведомство сообщает, что выданы разрешения о захоронении 37 тел. Ранее выдали еще 23 разрешения.

Накануне СК заявил, что прокуратура несколько лет запрещала проверки противопожарной безопасности в «Зимней вишне». Следователи теперь выясняют причины этого запрета.

Трагедия в Кемерове произошла 25 марта. Среди погибших было множество детей. СК возбудил дело по трем статьям: «причинение смерти по неосторожности», «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».