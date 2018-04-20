РБК узнал об отчете Минкульта перед ФСБ о студии Серебренникова за год до арестов

ФСБ проверяла расходование бюджетных средств, которые выделили АНО «Седьмая студия» режиссера Кирилла Серебренникова, по меньшей мере с марта 2016 года, узнал РБК. Издание ссылается на копию письма Минкульта в ФСБ. Подлинность документа подтвердили источник, знакомый с ходом расследования, и пресс-служба Минкультуры.

РБК сообщает, что в рамках этой проверки Минкультуры дало спецслужбе всю сохранившуюся отчетность организации.

Письмо, о котором идет речь, было направлено в ФСБ за год до арестов фигурантов дела «Седьмой студии». В нем говорилось, что «в целях проверки использования субсидий» Минкультуры направляет спецслужбе копии трех соглашений о предоставлении организации бюджетных денег, а также «отчеты о фактических расходах, творческие отчеты и первичные документы». К письму были приложены документы на 821 листе.

По мнению ​руководителья аналитического департамента Центра политических технологий Татьяны Становой, именно активное участие ФСБ могло позволить начать дело против известного театрального режиссера и его соратников.

«Запуск процессов происходит, когда появляется сильный политический игрок, заинтересованный в деле. При этом Минкультуры вряд ли могло быть таким игроком, они могли быть триггером, не более того. У министерства Мединского сложные взаимоотношения с силовиками», — считает она.

По информации РБК, полученной от источников, знакомых с расследованием дела, и от собеседников, близких к Федеральной налоговой службе (ФНС), перед возбуждением дела против «Седьмой студии» провели налоговую проверку. Причем она началась примерно в декабре 2016 года, то есть уже после того, как отчетность организации попала к ФСБ. Проверка продолжалась несколько месяцев. К марту 2017 года, как пишет РБК, проверка «странным образом затихла», и руководство «Седьмой студии» ничего не узнало о ее результатах. В мае возбудили уголовное дело.

По словам нескольких собеседников РБК, налоговая служба не была инициатором проверки студии Серебренникова. Налоговая проверка была «лишь инструментом для возбуждения дела», первичен был интерес ФСБ, утверждает источник, знакомый с ходом расследования. Другой собеседник говорит, что в личных разговорах налоговики прямо утверждали, что инициатива проверки исходила от ФСБ. Однако источник, близкий к ФНС, утверждает, что проверка проводилась с подачи Минкультуры.

Напомним, дело против сотрудников АНО «Седьмая студия» официально возбудили 19 мая 2017 года. Фигурантов дела обвиняют в мошенничестве. Как пишет РБК, оперативным сопровождением расследования занимается Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России. Минкультуры признано потерпевшей стороной. 18 апреля ведомство попросило продлить обвиняемым меры пресечения, присоединившись к ходатайству следствия.