Компания сына Чайки получила контракт на вывоз мусора в Ярославской области

Компания «Хартия», большая часть акция которой принадлежит Игорю Чайке, сыну генпрокурора Юрия Чайки, стала единым оператором по вывозу мусора в Ярославской области. Протокол торгов опубликован на официальном сайте для размещения информации о торгах.

«Хартия» будет отвечать в регионе за сбор, вывоз и утилизацию мусора. Договор с компанией заключается сроком почти на девять лет. Стоимость контракта составит около 16 млрд рублей.

В правительстве Ярославской области, как пишут СМИ, в частности, Regnum.ru, сообщили, что соглашение с «Хартией» будет заключено до 1 мая 2018 года. Работа компании должна начаться с 1 сентября 2018 года.

Накануне в областном департаменте окружающей среды и природопользования прошло заседание конкурсной комиссии, где и определился региональный оператор. Конкурсная комиссия сочла не соответствующей требованиям торгов заявку, которую подала компания-конкурент «Хартии» — ООО «Спецтехуборка».

В настоящее время ООО «Хартия» уже работает в Брейтовском и Угличском районах Ярославской области, а также в Дзержинском районе Ярославля.

Игорю Чайке принадлежит 60% акций ООО «Хартия». Остальными 40% владеет основатель компании Александра Цуркана. По данным РБК, «Хартии» принадлежит сортировочный комплекс на Алтуфьевском шоссе в Москве и парк мусоровозов.

В 2015 году компания выиграла два 15-летних контракта на вывоз мусора в Москве на общую сумму 42,6 млрд руб, писал РБК. В 2016-м «Хартия» заключила контракты на 220,3 млн руб., в 2017 году — на 182 млн руб. Выручка компании в 2016 году составила 2,3 млрд руб., чистая прибыль — 243 млн руб.

18 апреля в Ярославле состоялась акция протеста против вывоза московского мусора на свалку «Скоково». Несколько сотен человек потребовали прекратить ввоз и утилизацию мусора из Москвы и других регионов на территории Ярославской области.