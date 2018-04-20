РИА Новости: в самолетах лоукостера «Победа» могут появиться стоячие места. Фото

Российский лоукостер «Победа» задумался об установке в новых самолетах «стоячих» кресел для увеличения числа пассажиров в салоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в перевозчике.

Речь может идти о стоячих креслах, недавно представленных итальянской фирмой Aviointerior. Сидеть на таком кресле-седле нельзя — на него можно только облокотиться: на уровне бедер расположена мягкая обивка, а по бокам кресло оснащено двумя подлокотниками.

Фото с сайта компании Aviointeriors

​Как отмечают производители, «стоячие» кресла позволят уплотнить рассадку в салоне и увеличить вместимость самолета на 20 процентов, так как эти сидения почти в два раза легче стандартных авиакресел.

В «Победе» информацию о возможном появлении в самолете стоячих мест комментировать не стали, но отметили, что рассматривают разные варианты и предложения, которые могут повысить эффективность и увеличить количество дешевых билетов.

Сейчас авиапарк «Победы» состоит из 18 Boeing 737-800, к концу 2019 года перевозчик планирует расширить флот до 30 судов.