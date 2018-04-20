Погибающих лошадей в Забайкалье доставили на спецстоянку в сопровождении ОМОНа
Юлия Репринцевакорреспондент
Более сотни лошадей, которые застряли в четырех фурах по дороге из Забайкальского края в Казахстан, и которым грозит гибель без пищи и воды, транспортировали в Могойтуйский район. Доставка проходила в сопровождении сотрудников ОМОН, число погибших животных увеличилось с четырех до шести, рассказал «Новой газете» журналист местногй газеты «Вечорка» Егор Захаров.
По его словам, животных доставили на спецстоянку, где напоили, но не накормили — нечем. Перевозчиков лошадей 19 апреля вызвали в отдел по противодействию коррупции. 20 апреля они, со слов Захарова, назвали людей, которые при посредничестве жителя края Булата помогли им оформить ветеринарные документы на животных.
Напомним, гражданин Казахстана Мурат Абдирахимов приобрел 118 голов коней в Могойтуйском районе Забайкальского края, чтобы увезти их на родину и затем продать на мясо. Документов на перевозку у него не было. Он рассказал, что некий житель Забайкальского края Булат, который помогал ему приобретать животных, пообещал оформить документы, однако после получения денег скрылся.
Проблемы с документами привели к тому, что лошади, среди которых есть беременные, несколько суток находились без воды и пищи. К этому моменту погибли уже пять животных (ранее сообщалось о четырех). Кроме того, погиб жеребенок, которого ночью родила одна из кобыл — его затоптали другие лошади.