Погибающих лошадей в Забайкалье доставили на спецстоянку в сопровождении ОМОНа

Более сотни лошадей, которые застряли в четырех фурах по дороге из Забайкальского края в Казахстан, и которым грозит гибель без пищи и воды, транспортировали в Могойтуйский район. Доставка проходила в сопровождении сотрудников ОМОН, число погибших животных увеличилось с четырех до шести, рассказал «Новой газете» журналист местногй газеты «Вечорка» Егор Захаров.

По его словам, животных доставили на спецстоянку, где напоили, но не накормили — нечем. Перевозчиков лошадей 19 апреля вызвали в отдел по противодействию коррупции. 20 апреля они, со слов Захарова, назвали людей, которые при посредничестве жителя края Булата помогли им оформить ветеринарные документы на животных.

Фото: Егор Захаров, «Вечорка»

Напомним, гражданин Казахстана Мурат Абдирахимов приобрел 118 голов коней в Могойтуйском районе Забайкальского края, чтобы увезти их на родину и затем продать на мясо. Документов на перевозку у него не было. Он рассказал, что некий житель Забайкальского края Булат, который помогал ему приобретать животных, пообещал оформить документы, однако после получения денег скрылся.

Проблемы с документами привели к тому, что лошади, среди которых есть беременные, несколько суток находились без воды и пищи. К этому моменту погибли уже пять животных (ранее сообщалось о четырех). Кроме того, погиб жеребенок, которого ночью родила одна из кобыл — его затоптали другие лошади.