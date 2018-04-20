В Кремле пообещали изучить информацию об угрозах в адрес главы Серпуховского района

В Кремле пообещали ознакомиться с заявлением главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, который пожаловался на угрозы в свой адрес, сообщает РБК.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что знает об этом обращении, но еще не смотрел его. Он пообещал, что изучит его. «Я к сожалению ничего не могу сказать. Я читал в СМИ, что есть такое обращение. Пока не было времени ознакомиться, но я это сделаю», — сказал пресс-секретарь.

19 апреля Шестун опубликовал на YouTube обращение, в котором рассказал, что на него оказывается давление из-за предстоящих выборов, от него якобы требуют уйти в отставку. В качестве доказательств давления Шестун опубликовал аудиозаписи разговоров.

Глава Серпуховского района утверждает, что угрозы якобы поступали от главы управления «К» ФСБ (финансовая разведка и курирование администрации президента) Ивана Ткачева, начальника Управления президента России по внутренней политике Андрея Ярина и зампредседателя правительства Подмосковья Михаила Кузнецова.

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Ранее Шестун уже сообщал о давлении на него из администрации губернатора Московской области Андрея Воробьева, в частности от его зама Михаила Кузнецова. Он связывал это с тем, что власти требовали не согласовывать митинг против свалки «Лесная» в Серпуховском районе. До этого в администрации района прошел уже второй обыск за последнее время, сотрудники ФСБ изъяли документы 2007-2008 годов.