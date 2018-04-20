Экс-главу управления СК Максименко приговорили к 13 годам колонии за взятку от соратников Шакро Молодого

Мосгорсуд приговорил экс-главу управления собственной безопасности Следственного комитета России полковника Михаила Максименко к 13 годам колонии строгого режима, передает РИА Новости.

Максименко признали виновным в получении двух взяток (часть 6 статьи 290 УК). Помимо этого, суд обязал его выплатить штраф в размере 165 млн рублей.

Ранее прокуратура требовала для Максименко 15 лет колонии строгого режима. Сам Максименко отрицал свою вину.

Напомним, Михаила Максименко и других высокопоставленных сотрудников СК задержали летом 2016 года. По версии обвинения, Максименко получил взятку 500 тысяч долларов от ресторатора Олега Шейхаметова, близкого к «вору в законе» Шакро Молодому (Захарию Калашову). Взамен Максименко, его заместитель Александр Ламонов и первый замглавы московского управления СК Денис Никандровов должны были поспособствовать освобождению из СИЗО соратника Шакро Молодого Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец.

В конце марта самого Шакро Молодого приговорили к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима, Андрея Кочуйкова – к восьми годам и десяти месяцам колонии по обвинению в вымогательстве.

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