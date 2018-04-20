«Секс в 12 лет по любви? Это что, норма у нас сегодня?» Детский омбудсмен из Пскова предложила уголовную ответственность за подростковый секс

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова предложила ввести уголовную ответственность для подростков, которые вступают в половую связь с несовершеннолетними младше себя. Об этом она заявила во время пресс-конференции в «Псковской ленте новостей».

«Новая газета» связалась с Соколовой, чтобы уточнить ее позицию. Она подтвердила, что считает необходимым на законодательном уровне урегулировать ответственность за половой контакт для лиц от 14 лет — именно с этого возраста в России предусмотрена уголовная ответственность за тяжкие и особо тяжкие преступления.

«Мне по своей работе приходится сталкиваться [со случаями], когда 15-летний юноша соблазнил 12-летнюю девочку, она беременна, родители говорят, это было по любви. Вы считаете, это нормально? [Секс] в 12–13 лет по любви? Это что, норма у нас сегодня? Я не понимаю, как может быть по любви половой акт в 12 лет», — сказала она.

Однако Соколова уточнила, что не является инициатором законодательного акта, она лишь озвучила проблему, которая сейчас очень актуальна, в том числе в Псковской области. Позицию Соколовой, по ее словам, разделяют и другие детские омбудсмены.

«Мы [в Псковской области] столкнулись с ранними половыми отношениями и беременностью. До прошлого года у нас не было такой статистики, и она у нас увеличивается. В 2017 году у нас до пяти человек в возрасте 13–15 лет были беременны — это много. И в основном забеременели от подростков», — заявила Соколова. Безнаказанность, по ее словам, приводит «к тому, что за первой девочкой, появляется вторая, третья» — то есть к рецидиву.

Следственные органы на сегодняшний момент, по словам Соколовой, не видят возможных законодательных рычагов, чтобы наказывать за такие деяния.

При этом омбудсмен отметила, что «готова к дискуссии». «Нет, конечно, я не предлагаю, что его [подростка] нужно сразу посадить. Может быть обратная ситуация, когда девушка совратила парня моложе себя. Мы знаем, что девочки у нас взрослеют гораздо раньше», — сказала она.

Соколова добавила, что, «конечно же», не предлагает ломать жизнь человека с раннего детства, и что сначала нужно задействовать систему профилактики, в том числе органы опеки. «Я с вами во многом согласна, нельзя своими действиями поставить крест на жизни ребенка. Но они должны понимать, что несут ответственность за то, что они сделали», — уточнила она.