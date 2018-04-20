Полиция в Москве задержала мужчину, укравшего из музея барокамеру для тренировки космонавтов

В Москве задержали мужчину, укравшего со склада Музея космонавтики барокамеру, в которой перед полетами могли тренироваться космонавты из первого отряда, в том числе и Юрий Гарагин, передает Интерфакс.

По данным полиции, 29-летний житель Мурманской области Владимир Аникин похитил барокамеру СБК-48 из столичного музея космонавтики с охраняемой стоянки на 1-й Лыковской улице.

Зачем мужчина похитил барокамеру для тренировки космонавтов пока неизвестно. В ближайшее время в суде будет решаться вопрос об аресте Аникина.

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О краже музейного экспоната стало известно 16 апреля. Барокамеру отправляли на склад для реставрации и атрибуции, чтобы выяснить, являлась ли эта барокамера той самой, в которой тренировались Юрий Гагарин, Герман Титов и другие космонавты из первого отряда.

Сурдобарокамера представляет собой камеру со звуконепроницаемыми стенами. Ее используют для подготовки космонавтов к первым полетам в космос, проверяя реакцию человека на изменения барометрического давления в условиях отсутствия посторонних звуковых и световых раздражителей.