Суд арестовал напавшего на школу в Стерлитамаке подростка

Суд постановил арестовать 17-летнего подростка, который напал на учительницу и ученицу школы № 1 в Стерлитамаке (Башкирия), сообщает ТАСС.

Подросток арестован на два месяца. Адвокаты намерены обжаловать это решение. Заседание проходило в закрытом режиме.

18 апреля 17-летний ученик девятого класса ударил канцелярским ножом одноклассницу и учительницу, затем поджег кабинет и попытался покончить с собой. Спасаясь от огня, одна из учениц выпрыгнула в окно со второго этажа, она получила травмы.

Проверка правоохранительных органов показала, что директор школы и родители подростка знали о его намерениях. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, а против самого подростка — дело по статье о покушении на убийство.