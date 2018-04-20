Путин впервые за пять лет не попал в список самых влиятельных людей по версии Time

Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира по состоянию на 2018 год. Впервые за пять лет в этом списке не оказалось президента России Владимира Путина.

В новом списке в категории «Лидеры» представлены президент США Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон, британский принц Гарри и его невеста — актриса Меган Маркл, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель КНР Си Цзиньпин, а также лидер КНДР Ким Чен Ын.

В номинации «Артисты» оказались актрисы Николь Кидман и актриса Галь Гадот, актер Хью Джекман, режиссер Гильермо дель Торо, телеведущий Джимми Киммел.

В категорию «Иконы» включены актриса Дженнифер Лопес, певица Рианна, а в номинации «Титаны» — глава компаний SpaceX и Tesla Motors Илона Маск, теннисист Роджер Федерер, основатель Amazon Джефф Безос, телеведущая Опра Уинфри.

Российский лидер попадал в список самых влиятельных людей журнала шесть раз. Кроме того, в 2007 году он был признан «Человеком года». Time составляет рейтинг самых влиятельных людей мира с 1999 года.