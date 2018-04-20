В Ереване задержали 217 участников протестных акций. Видео

В Ереване задержали 217 оппозиционеров, сообщил пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян. Как передает Интерфакс, такие данные актуальны по состоянию на 17:00 местного времени.

Задерживают людей, которые перекрывают дороги для проезда автотранспорта, а также водителей автомобилей, которые пытаются создать заторы на дорогах. Ранее полиция предупредила, что в случае блокировки автодорог может быть применена сила, а также спецсредства.

В пятницу по всему городу проходят независимые друг от друга акции протеста. Давний оппонент Саргсяна лидер оппозиционной фракции «Елк» Никола Пашинян призвал своих сторонников блокировать автомобильное движение.

Оппозиция протестует с 13 апреля, ее лидеры объявили о начале «бархатной революции». Люди выступают против избрания премьер-министром Армении бывшего президента Сержа Саргсяна.