На фоне веерных блокировок IP-адресов Роскомнадзором госструктуры начали закупать оборудование для VPN

Государственные органы власти, предприятия и банки начали массово закупать частные сети VPN, которые используются для надежного подключения к Telegram, сообщает Znak.com, а также «Фонтанка» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

По данным СМИ, купить VPN решили Росгвардия, Пенсионный фонд, Русгидро, Россельхозбанк (им руководит сын главы Совбеза Дмитрий Патрушев). Белгородский филиал этого банка за услуги по организации и обслуживанию VPN-каналов готов заплатить почти 10 млн руб.

Кроме того, VPN понадобились ФГУП «Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ», управлению лесами Ленинградской области, центральным районным больницам в нескольких российских регионах, муниципальным центрам по ГО и ЧС.

Также VPN необходим региональным управлениям МВД, в частности, по Ростовской области (там планируют направить на эти цели 37 млн руб.).

Петербургский метрополитен, как пишет «Фонтанка», решил создать VPN-канал для защиты от Роскомнадзора. Он начал оснащение VPN-каналами с санатория «Балтийский берег». Контракт стоимостью 246 тыс. руб. заключен с местной компанией.

13 апреля суд постановил заблокировать Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. 16 апреля Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов.

В результате перестали работать многие сайты, не связанные с мессенджером. При этом сам Telegram продолжает функционировать. Основатель мессенджера Павел Дуров заверил, что Telegram примет все возможные меры для обхода ограничений.

После этого, 20 апреля, Роскомнадзор заявил о внесении в реестр запрещенных сайтов 18 VPN и прокси-сервисов, которые позволяли обходить блокировку мессенджера. Дуров, в свою очередь, начал выплачивать миллионные гранты администраторам VPN-каналов и прокси-сервисов.