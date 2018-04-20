Демокатическая партия США подала многомиллионный иск против России и штаба Трампа

Национальный комитет Демократической партии США подал многомиллионный иск в окружной суд Манхэттена к правительству России, избирательному штабу Дональда Трампа и ресурсу WikiLeaks, сообщает The Washington Post.

Их обвиняют их в сговоре с целью повлиять на результаты президентских выборов 2016 года в пользу Трампа. В иске говорится, что участники кампании взломали компьютерные сети Демократической партии и распространили найденные там документы, чтобы нанести ущерб кандидату от партии Хиллари Клинтон.

Истцы требуют многомиллионную компенсацию (сумма не уточняется) за ущерб, который партия понесла в результате взлома ее серверов. Они отмечают, что хакерская атака сократила возможности демократов общаться с избирателями, собирать пожертвования и эффективно работать.

Ответчиками по иску выступает российская военная разведка ГРУ, а также бизнесмен Эмин Агаларов, певец и музыкант, первый вице-президент группы компаний Crocus Group и сын владельца компании Араза Агаларова. Трамп в числе ответчиков не указан, в иске перечислены только лица из его окружения.

Напомним, США обвиняют России во вмешательстве в президентские выборы, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях. Россия неоднократно опровергала подобные обвинения, в частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».