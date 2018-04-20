Жителей Витебска осудили за чаепитие на кухне

19 апреля суд Витебска вынес решение по административному делу о нарушении закона о массовых мероприятиях Республики Беларусь. Восемь человек признаны нарушителями. Они «несанкционированно» пили чай в частной квартире.

Хозяйке квартиры как организатору массового мероприятия присудили штраф в 20 базовых величин (в российских рублях — 15 тысяч). Остальные семеро получили предупреждения, поскольку ранее не привлекались.

Бдительность проявил старший инспектор отдела охраны правопорядка и профилактики Октябрьского района Витебска Сергей Вераксо. Он и выступил в суде в качестве свидетеля. По словам Вераксо, он получил анонимный сигнал от гражданина, живущего в том же доме, о том, что раз-два в месяц в одной из квартир собирается подозрительная публика, которая «исповедует какую-то философию». Вераксо и четверо его коллег пришли в «нехорошую квартиру», в которой двери оказались незапертыми, и всех чаевничающих отвезли в ПУВД для составления протоколов.

В судебном заседании Вераксо заявил, что бдительный аноним назвал словосочетание «Синтез Фа». Милиционер начал искать информацию в интернете и нашел список из 16 фамилий. Восьмерых он и обнаружил в квартире пьющими чай. Подсудимые, в свою очередь, утверждали, что к «Синтезу Фа» они не имеют отношения, а собираются пару раз в месяц для того, чтобы выпить чаю и обсудить в том числе смысл жизни и космические проблемы. 15 марта, когда всех задержали, они успели обсудить только очередную победу биатлонистки Дарьи Домрачевой и фильм о Путине. До космоса не добрались.

Правда, в суде обвиняемые говорили о том, что пытались зарегистрировать организацию «Метагалактический центр Витебск», но им отказали. И теперь в течение года, пока будет действовать административное судебное решение, никто из присутствовавших на чаепитии не сможет обращаться в государственные органы для регистрации общественной организации.

Что касается «Синтеза Фа», то время от времени представители этой организации пытаются закрепиться в Беларуси. Сама организация появилась в России в девяностые, руководит ею некий Виталий Сердюк. Основная идея: Вселенная — это тело Отца метагалактики, и каждое существо — его часть. Терминология — смесь из разных эзотерических учений. Слово «Фа» — это нота. Метагалактика, как утверждает Сердюк, вибрирует на ноте фа. Свои семинары он и его последователи называют синтезами.

Еще в 2010 году прокуратура Гомельской области вынесла предупреждение о недопустимости нарушения законодательства супружеской паре из Жлобина, организовывавшей в области циклы этих «синтезов». Каждый, кто хотел участвовать, должен был пройти 32 синтеза, чтобы на него снизошла матагалактическая благодать. Стоимость одного синтеза — 800 российских рублей по тогдашнему курсу. Главная задача — «стяжание огня Отца». Кстати, очень почитается адептами Сердюка образ Юрия Гагарина как носителя божественных энергий.

Но разница в том, что, в отличие от истории в Гомельской области, витебские административные фигуранты синтезов не организовывали и не стяжали ни денег, ни огня Отца (огонь, может, и стяжали, но тихонечко). Они просто пили чай. Даже это в Беларуси становится рискованным занятием, если в доме собираются по схеме «больше трех».