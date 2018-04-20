В центре «Мемориал» сообщили о перебоях в работе сайта из-за блокировок Роскомнадзора
В работе сайта правозащитного центра «Мемориал» наблюдались сбои из-за попыток Роскомнадзора заблокировать Telegram. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на заявление центра.
«Сайт правозащитного центра может временно не открываться в связи с техническими проблемами, вызванными массовыми блокировками Роскомнадзором», — говорится в сообщении.
Доступ на сайт получить не удается до сих пор. При этом сайт международного общества «Мемориал» работает в нормальном режиме.
Напомним, 13 апреля суд постановил заблокировать Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. 16 апреля Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов.
В результате перестали работать многие сайты, не связанные с мессенджером. При этом сам Telegram продолжает функционировать. Основатель мессенджера Павел Дуров заверил, что Telegram примет все возможные меры для обхода ограничений.
После этого, 20 апреля, Роскомнадзор заявил о внесении в реестр запрещенных сайтов 18 VPN и прокси-сервисов, которые позволяли обходить блокировку мессенджера. Дуров, в свою очередь, начал выплачивать миллионные гранты администраторам VPN-каналов и прокси-сервисов.