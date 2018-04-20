Порошенко предложил лишать украинского гражданства проголосовавших в России крымчан

На Украине предложили лишить жителей Крыма, которые получили российский паспорт и проголосовали на выборах президента в марте 2018 года, украинского гражданства. С такой инициативой выступил президент страны Петр Порошенко.

Согласно тексту документа, определять принимали ли конкретный гражданин или нет в выборах будут при помощи записей в реестрах государственных органов, а также на основе публикаций в СМИ.

Без украинского паспорта могут остаться и те крымчане, которые пользовались российским паспортом для въезда или выезда с территории Украины

«В условиях гибридной войны Российской Федерации против нашего государства российские специальные службы используют незаконное оформление гражданства Украины в целях создания легальных возможностей для дестабилизации ситуации, обострения криминогенной обстановки в Украине, проведения разведывательно-подрывной и террористическо-диверсионной деятельности на территории нашего государства», — объясняется в документе причины ужесточения мер.

Напомним, жителям Крыма начали выдавать российские паспорта в марте 2014 года. ПО последним данным, их получили около 1,8 млн человек. При этом ФМС не требовала сдавать украинские паспорта.