В Ярославе против организатора «мусорных митингов» завели два административных дела

Полиция в Ярославле возбудила два административных дела против организатора митинга против ввоза мусора из Москвы Александра Воробьева. Об этом сам Воробьев рассказал на своей странице в фейсбуке.

Согласно документам, опубликованным на странице организатора, ему вменяется организация пикета с использованием плакатов без подачи уведомления, а также за организацию митинга на площади имени Волкова в Ярославле.

Несанкционированный митинг против ввоза мусора из Москвы прошел в центре Ярославля 18 апреля. На мероприятие пришли более одной тысячи человек.

Митинг длился два часа, полиция не вмешивалась в происходящее. За время уличной акции никого не задержали. Участники несанкционированной акции заявили, что создадут «комитет ярославской обороны» для противодействия складированию столичных отходов.

До этого мэрия Москвы обратилась к губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову с просьбой помочь утилизировать мусор. По расчетам Миронова, регион готов принять 200 тыс тонн отходов за 0,5 млрд рублей.

При этом единым оператором по вывозу мусора в Ярославской области стала компания «Хартия», большая часть акция которой принадлежит Игорю Чайке, сыну генпрокурора Юрия Чайки.