В Томской области закрыли 17 торговых центров из-за нарушений пожарной безопасности

В Томской области за неделю временно закрыли 17 торговых центров из-за найденных нарушений пожарной безопасности. Об этом говорится в сообщении регионального УФССП.

«В качестве обеспечения заявленных исков содержатся требования о временном приостановлении эксплуатации ряда объектов до вступления в законную силу решения суда», — пояснили в УФССП.

В разговоре с изданием ТВ2 начальник дирекции маркетинга группы компаний «Лама» Наталья Пиунова пожаловалась, что приставы просто опечатывают здания не называя причины.

«Дело в том, что торговые центры закрыли, но причины не понятны. Нет актов и предписаний. Просто пришли приставы и опечатали здания. Что нужно устранять, мы узнаем только в суде», — сказала Пиунова.

О похожей ситуации заявляют в Екатеринбурге. По информации издания «Ura.ru», прокуратура Свердловской области подала иски с требованием закрыть не менее пяти крупных торговых центров в городе. «URA.RU» сообщало о том, что при прокурорской проверке были выявлены нарушения практически во всех торговых центрах.

Напомним, 25 марта произошле пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. В результате погибли 60 человека. По факту пожара возбуждено уголовное дело по трем статьям: «причинение смерти по неосторожности», «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Пожар в ТЦ произошел из-за короткого замыкания, которое случилось из-за протечки крыши здания.