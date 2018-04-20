Правительство создаст специальную структуру для помощи попавшим под санкции компаниям

В ближайшее время при одном из российских ведомств появится специальная структура, которая будет поддерживать компании, попавшие под санкции США. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.

«(Структура) будет координировать действия всех ведомств в правительстве и взаимодействовать с попавшими под санкции предприятиями», — сказал министр.

По его словам, правительству еще предстоит определить, при каком именно министерстве будет создана эту структура. Однако люди, которые там будут работать будут готовить предложения для правительства.

Напомним, Минфин США ввел санкции против семи российских олигархов, 17 государственных чиновников и 14 юридических лиц. Большинство из них уже фигурировали в «кремлевском списке», в который администрация Дональда Трампа включила людей, «приближенных» к президенту России Владимиру Путину.

Глава американского Минфина Стивен Мнучин объяснил, что санкции введены из-за «целого ряда злонамеренных действий», включая кибератаки, попытки России «подорвать западные демократии», ее поддержку режима сирийского правительства, действий на Украине.