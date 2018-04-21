Северная Корея объявила о прекращении ядерных испытаний

Власти Северной Кореи перестанут вести ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет с 21 апреля. Об этом сообщил Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«КНДР также закроет ядерный полигон на севере страны, чтобы гарантировать свое обещание остановить испытания», — заявил президент страны Ким Чен Ын.

По словам Ким Чен Ына, Пхеньян не намерен передавать кому-либо ядерное оружие и делится с какими-нибудь странами технологиями по его производству. Политик также повторил, что КНДР не будет использовать ядерное оружие, если в их адрес не будет угроз.

Президент отметил, что теперь займется «созданием сильной социалистической экономики», а также «мобилизацией людских и материальных ресурсов страны, чтобы резко повысить их уровень жизни».

«Северная Корея согласилась приостановить все ядерные испытания и закрыть крупный испытательный полигон. Это очень хорошая новость для КНДР и всего мира — большой прогресс! Ждем нашего саммита», — отреагировал на это президент США Дональд Трамп в твиттере.

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В свою очередь, Южная Корея назвала решение Ким Чен Ына «значительным прогрессом» в деле по денуклеаризации Корейского полуострова. Шаги Северной Кореи «поприветствовал» и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Напомним, Ким Чен Ын намерен встретиться с Трампом в начале июня или раньше. При этом в Вашингтоне рассматривают пять возможных мест проведения встречи за пределами США: станы Европы и, в частности, Швейцарию, где учился северокорейский лидер.

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Кроме того, на 27 апреля у Ким Чен Ына запланирована встреча с президентом Южной Кореи Мун Джеином. ​В конце марта китайские власти поставили в известность администрацию президента США о том, что лидер Северной Кореи приезжал в Пекин для встречи с президентом Си Цзиньпином.