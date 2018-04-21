The Telegraph: британская полиция установила ключевых подозреваемых по «делу Скрипаля»

Полиция Великобритания сделала «серьезный прорыв» и установила ключевых подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на информированные источники.

По информации собеседников газеты, подозреваемые вернулись в Россию. Их установили благодаря анализу списков прибывших и покинувших Великобританию авиапассажиров и изучению кадров видеонаблюдения в Солсбери. Внимание полиции было сосредоточено на конкретных машинах.

«Контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда пытается завести дело против "лиц, представляющих интерес"», — говорится в статье. При этом высказывается предположение, что дело наткнется на «дипломатическую стену».

Напомним, бывший российских разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Британские власти считают, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России.

Полиция установила, что самая высокая концентрация этого вещества обнаружена на входной двери доме экс-шпиона в Солсбери, а именно на дверной ручке, что позволило установить место отравления. Следователи изучили записи камер слежения общей длительностью более пяти тысяч часов и более 1350 улик. Они нашли около 500 свидетелей и взяли показания у сотен человек.

В СМИ появляется много разных версий о способе отравления Скрипалей, а также о том, чем они были отравлены. Россия отрицает свою причастность к происходящему.