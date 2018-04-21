Франция заподозрила Россию в попытке посеять «сомнения и путаницу» вокруг химатаки в Сирии

Москва делает противоречивые заявления о химической атаке в сирийском городе Дума, чтобы посеять «сомнения и путаницу». Об этом говорится в заявлении МИД Франции, опубликованном на сайте ведомства.

«В один прекрасный день говорится, что химическая атака не состоялась, на следующий день она списывается на действия вооруженных групп, на следующий день ее причиной становятся западные манипуляции», — отметил французский МИД.

В заявлении сказано, что заявления Москвы противоречат тем фактами, которые удалось собрать дипломатам их Франции. Более того, на протяжении всего периода, что эксперты ОЗХО не могут попасть к предполагаемому месту атаки, Москва распространяет «противоречивые» заявления.

Напомним, сирийские правозащитники и медики заявили, что 7 апреля в сирийском городе Дума применили химическое оружие. В результате атаки, по их данным, погибли более 70 человек, еще около 500 пострадали.

США обвинили в атаке правительство Сирии, а затем возложили ответственность за применение сирийской армией химоружия на Россию. Москва отвергает данные сирийских правозащитников.