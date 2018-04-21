В ООН не хватает средств на оказание гуманитарной помощи Донбассу

У ООН есть только 3% от 187 миллионов долларов, необходимых для оказания гуманитарной помощи жителям юго-востока Украины в 2018 году. Об этом заявил координатор гуманитарных программ ООН по Украине Нил Уолкер

«Сегодня я призываю проявить солидарность с пострадавшими от конфликта людьми на Украине и срочно отреагировать на нехватку 97% средств. Я продолжаю призывать стороны конфликта принимать меры для соблюдения международного гуманитарного права», — сказал Уолкер во время брифинга.

По данным за 2018 год, в результате конфликта на юго-востоке Украины пострадали 4,4 млн человек, а за четыре года войны более 2 540 мирных жителей были убиты, девять тыс человек получили травмы.

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В декабре 2017 года Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) пообещала, что в течение двух месяцев прекратит поставлять гуманитарную помощь жителям Донбасса. У организации возникли сложности из-за сокращения ресурсов, однако до середины 2018 года она будет отслеживать ситуацию в районе конфликта.