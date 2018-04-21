Associated Press рассказали о пропущенном звонке Трампу от Путина

В январе президент США Дональд Трамп пропустил звонок от своего российского коллеги Владимира Путина во время обеда в Белом доме, так как вовремя не был проинформирован о нем, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Об этом случае стало известно из записок экс-помощника по безопасности Джеймса Коми, которые были переданы в Конгресс. В документе шла речь о «важном звонке» и о том, что Флинн не сообщил о нем Трампу. Тот в свою очередь пожаловался на отсутствие у Флинна «здравого смысла».

Ранее Коми выпустил мемуары, в которых рассказывает о разговоре Путина и Трампа про проституток, и о том, что российский президент заявил, что в России «одни из самых красивых проституток в мире».

Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг это заявление. «Путин не мог такого говорить Трампу, особенно учитывая, что до того как он стал президентом, они ни разу не общались», — добавил пресс-секретарь.

Напомним, Минюст США дал согласие на передачу Конгресс неотредактированной версии документов ФБР, которые послужили поводом для начала расследования сговора между предвыборным штабом Трампа и российскими властями.