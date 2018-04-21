Госдеп США рассказал о нарушениях прав человека на Украине, в Донбассе и Крыму

На территории Украины найдены случаи проявления цензуры и пыток, отсутствует независимый суд, а также есть коррупция в правительстве, утверждают авторы доклада Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепа США.

«Другие нарушения включают в себя (…) блокировку сайтов, неспособность правительства привлечь к ответственности виновных в насилии в отношении журналистов и антикоррупционных активистов, насилие в отношении этнических и сексуальных меньшинств», — говорится в докладе.

По мнению авторов документа, украинские власти прилагают недостаточно сил для расследования злоупотреблений органов безопасности, в том числе Службы безопасности Украины.

​«Силы под руководством России на Донбассе занимаются политически мотивированными похищениями людей, пытками и незаконными задержаниями. Ограничена свобода слова, собраний и объединений, ограничено передвижение через линию соприкосновения на востоке Украины, ограничивается поступление гуманитарной помощи», — следует из документа.

Докладчики также выяснили, что в Крыму происходят «политически мотивированные исчезновения людей», пытки и ограничения свободы мнений и объединений.

«Правительство, как правило, не принимает адекватных мер для преследования или наказания большинства должностных лиц, совершивших злоупотребления, что привело к обстановке безнаказанности», — заключили авторы документа.

Напомним, в начале январе Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений госдепа США объявило тендер для организаций, заинтересованных в проектах по поддержке прав человека и свободного потока информации в КНДР, На это в бюро предложили выделить около 1,5 миллиона долларов.